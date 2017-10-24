Solar Security обновила систему защиты данных в банке «Александровский»

Solar Security сообщила о завершении миграции банка «Александровский» на Solar Dozor 6. Проект внедрения осуществила компания «Инфосистемы Джет».

Solar Dozor 6 решает классические задачи по защите конфиденциальной информации и персональных данных, а также позволяет выявить и устранить внутренние угрозы финансового и репутационного рисков организации.

В работе Solar Dozor 6 реализуется принцип People-Centric Security, в соответствии с которым безопасность информации строится вокруг действий человека. Система накапливает сведения о поведении сотрудников, выявляет возможные отклонения и при необходимости блокирует нелегитимные действия в различных каналах.

«Solar Dozor 6 лучше других DLP решает задачи по защите данных благодаря более продуманным и тонко настраиваемым аналитическим инструментам и широким возможностям перехвата. Кроме того, система отличается высокой стабильностью и масштабируемостью, что очень важно для активно растущей организации», – отметил Василий Лукиных, менеджер по развитию бизнеса Solar Dozor компании Solar Security.

По данным портала banki.ru, банк «Александровский» занимает 16 место в России по динамике роста активов (на 1 сентября 2017 г.). Во многом это стало возможным благодаря тому, что Банк выстраивает отрытые и доверительные отношения с клиентами. В разрезе информационной безопасности реализация этого подхода невозможна без тщательно выстроенной системы защиты конфиденциальных и персональных данных клиентов.

«Мы уделяем пристальное внимание информационной безопасности банка, поэтому используем самые современные решения для защиты от возможных угроз. Solar Dozor 6 – именно такое решение, которое обеспечивает высокие стандарты информационной безопасности, важные как для уверенности наших клиентов, так и для стабильного функционирования банка», – сказал Алексей Ершов, начальник отдела информационной безопасности банка «Александровский».