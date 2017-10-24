Kviku внедрила систему с усиленной динамической типизацией

Kviku объявила о том, что первой из российских МФК внедрил систему с усиленной динамической типизацией. Для создания нового продукта инженеры Kviku привлекли разработчиков со знанием Erlang. В тестовом режиме новая система позволила значительно повысить эффективность и скорость всех транзакций.

С ростом абонентов, их запросов и увеличением количества операций компании время от времени приходилось сталкиваться с небольшими сбоями в работе. В тестовом режиме новая система показала эффективность как в принятии входящих запросов, их маршрутизации, так и в удобстве отладки и хранении данных, в частности, при работе с несколькими NoSQL-базами.

Главным достоинством нового софта, на что был сделан основной упор разработчиков, является его способность на том же «железе» обслуживать большее количество запросов за счет распределения вычислительных задач внутри самой системы. Для этого на различных узлах системы создаются «виртуальные устройства». Например, за три квартала 2017 г. у Kviku количество таких запросов увеличилось почти на 430%, но потенциал новой системы позволяет многократно увеличивать дальнейшую нагрузку.

В настоящее время основной упор Kviku делает на продвижение своей виртуальной кредитной карты. Часть возросшей нагрузки связана с обработкой транзакций при использовании продукта, в частности, для совершения покупок в крупных интернет магазинах, таких как AliExpress, на который сейчас приходится почти 30% покупок по данной карте.

Аналогичные технологии в настоящее время используют крупные телекоммуникационные компании для более качественного обслуживания большого количества пользователей, а также для обеспечения безостановочной эксплуатации оборудования.