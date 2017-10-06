В интернет-банке «Ренессанс Кредит» появился сервис досрочного погашения займов

«Ренессанс Кредит» объявил о том, что теперь заемщики могут осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита с помощью интернет-банка. В мобильном приложении опция появится в ближайшее время.

Для проведения операции клиенту необходимо зайти в карточку своего кредитного продукта и выбрать опцию «Досрочное погашение». Далее нужно определиться со способом погашения – полностью или частично – и через дистанционный сервис направить в банк соответствующее заявление. В случае полного досрочного погашения перед отправкой заявления клиент увидит сумму, которую ему необходимо внести на свой кредитный счет, а также дату, когда займ будет закрыт. Если клиент выбирает частичное досрочное погашение, то до даты очередного платежа ему необходимо внести на счет сумму, превышающую размер ежемесячного платежа по кредиту. В день очередного платежа со счета сначала будет списан текущий платеж, оставшиеся средства пойдут на частичное погашение займа.

«Наличие опции полного или частичного досрочного погашения кредита через дистанционные сервисы банка дает клиенту возможность провести операцию самостоятельно, без визитов в отделение и дополнительных звонков в call-центр. Это удобно, позволяет экономить время и управлять своими финансами в один клик, – отметил Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса и продвижению продуктов «Ренессанс Кредит». – Ежедневно мы работаем над тем, чтобы дистанционные сервисы банка максимально отвечали потребностям каждого нашего клиента: и заемщика, и вкладчика, и держателя карты».