Группа ВТБ обеспечила эквайринг по оплате покупок в интернете через Samsung Pay

Группа ВТБ обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок онлайн с помощью сервиса Samsung Pay. Сервис, запущенный при поддержке процессинговой компании «МультиКарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России.

Для оплаты покупки необходимо открыть страницу интернет-магазина в любом браузере на компьютере или любом смартфоне Samsung, далее направить товар в «корзину» и в качестве способа оплаты выбрать Samsung Pay. При этом клиентам не требуется вводить данные банковской карты, благодаря чему личная информация не используется.

После выбора функции «Оплатить Samsung Pay» необходимо ввести свою учетную запись Samsung Account (e-mail). На совместимый с сервисом смартфон придет запрос платежа. Клиенту останется только выбрать карту и авторизоваться с помощью отпечатка пальца или PIN-кода – точно так же, как при совершении покупки на платежном терминале.

Сервис оплаты покупок через Samsung Pay на веб-страницах интернет-магазинов был разработан компанией Samsung Electronics специально для российских пользователей при технической поддержке российских процессинговых компаний Assist, Robokassa, Uniteller и банка-партнёра Samsung Pay в России - ВТБ.

«Samsung Electronics выражает благодарность партнёрам за оказанную поддержку в процессе разработки нового сервис. Мы всегда стремимся сделать использование устройств Samsung приятнее и проще для наших пользователей, обеспечивая при этом их безопасность. Новая возможность Samsung Pay – очередной шаг в эту сторону. Оплачивая покупки в интернете через Samsung Pay, вы не предоставляете сайту данные своей карты – достаточно указать аккаунт Samsung. Таким образом, пользователи смогут не беспокоиться, что их персональные данные попадут в руки мошенников», - отметил Дмитрий Гостев, глава Samsung Mobile в России.

«Всего за один год, с момента запуска в России Samsung Pay, бесконтактные платежи показали взрывной рост, являясь новым драйвером количества покупок. На сегодняшний день объем платежей через данный сервис в Группе ВТБ достиг 2 млрд рублей. Уверен, что возможность оплаты с помощью Samsung Pay в интернете завоюет популярность пользователей и значительно увеличит долю безналичной оплаты», - отметил директор департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек.