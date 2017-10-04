Сбербанк обновил интернет-банк для предпринимателей на Windows 10

Сбербанк выпустил новую версию интернет-банка для предпринимателей Сбербанк Бизнес Онлайн, созданную специально для операционной системы Windows 10. Скачав и установив это приложение, пользователи смогут работать на этой операционной системе с любых устройств: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджета «два в одном».

«Мы стремимся к тому, чтобы обеспечить присутствие нашего интернет-банка для бизнеса на всех платформах. Доля Microsoft на рынке операционных систем России оценивается в 85 %, при этом 22 % из них — пользователи на Windows 10. Это активно растущая аудитория, специально для которой мы разработали принципиально новое приложение с уникальным дизайном. В настоящее время в России на Windows 10 работают более 250 тысяч пользователей Сбербанк Бизнес Онлайн. Мы хотим предоставить таким клиентам приложение, оптимизированное под операционную систему, с удобной загрузкой и обновлениями из магазина приложений», — сказал Евгений Колбин, директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка.

Скачать Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10 можно в Microsoft Store. В этой версии приложения предпринимателям уже доступны работа со счетами и платежами, история операций, курсы валют.