Сбербанк снизил ставки по интернет-эквайрингу до торгового-эквайринга

Сбербанк объявил о снижении ставки по интернет-эквайрингу. Теперь тарифы банка составляют от 1,8% от суммы операций по оплате банковскими картами.

Если раньше тарифы на интернет-эквайринг на рыке были значительно выше торгового-эквайринга (POS-эквайринг), то сейчас Сбербанк снизил их, уровняв с тарифами на торговый-эквайринг, тем самым сделал самое выгодное предложение на рынке эквайринга в РФ.

«Оплата банковскими картами в интернете становится популярной среди покупателей, и наша цель сделать стоимость интернет-эквайринга на уровне с торговым-эквайрингом, а в будущем, мы надеемся сделать его еще дешевле для отдельных видов индустрий. Сбербанк стремится предоставить бизнесу и его клиентам наиболее удобные инструменты интернет-эквайринга, которые позволяют интернет-магазинам принимать оплату в любом формате, — отметила руководитель дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. — Новые условия сделают услугу максимально доступной для микро-малого бизнеса, и в целом положительно повлияют на развитие электронной коммерции в РФ».

Клиенты Сбербанка уже сейчас могут принимать оплату с банковских карт на сайтах, в социальных сетях и мессенджерах, а также направлять счет-ссылку на оплату. Последний вариант оплаты наиболее удобен для малого бизнеса, у которого есть только сайт-визитка. Если у покупателя нет доступа в интернет, то принять оплату корпоративный клиент Сбербанка может и по телефону. Сбербанк реализовал все решения интернет-эквайринга с онлайн-фискализацией для исполнения Интернет-магазинами требований 54 ФЗ.

Подробнее о новых ставках Сбербанка по интернет-эквайрингу можно узнать на сайте банка в разделе «Интернет-эквайринг».