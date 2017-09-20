Сбербанк запускает для бизнес-клиентов бесплатную CRM-систему

Сбербанк объявил о расширении линейки небанковских сервисов и представил корпоративным клиентам новый сервис для роста продаж – бесплатную CRM.

Во многих российских компаниях до сих пор информация о клиентах и продажах хранится в таблицах на компьютерах менеджеров. Работа с клиентами ведется не системно, сделки не доводятся до конца, теряются возможности для повторных продаж. Увольнение каждого из менеджеров может привести к потере базы клиентов и стать существенной проблемой для всего бизнеса.

Система для управления клиентской базой CRM позволяет систематизировать всю информацию о клиентах, доводить сделки до конца и в конечном итоге увеличить продажи в компании. Можно настроить разные уровни доступа для сотрудников и защитить клиентскую базу от утечки.

Основной функционал CRM будет абсолютно бесплатным. По мере необходимости можно подключить дополнительные функции и построить полный цикл работы компании в одной системе. Для подключения доступны все основные бизнес-приложения: документооборот, финансовый учет, бизнес-процессы, инструменты для коммуникации и маркетинга. Выгодным отличием сервиса от других CRM на рынке является отсутствие ограничений по количеству пользователей бесплатной версии.

Как заявил старший вице-президент Сбербанка Теймур Штернлиб: «Запуск подобных цифровых инструментов даст нашим клиентам, прежде всего представителям малого бизнеса, возможность избавиться от рутины, уменьшить объём бумажной работы, снизить издержки и отладить бизнес-процессы. Сбербанк стремится предоставить своим клиентам простые и удобные цифровые сервисы, способствующие повышению эффективности и росту бизнеса. В будущем подобные решения составят полноценную экосистему небанковских сервисов, способных удовлетворить все бизнес-запросы клиента».

CRM будет доступна всем клиентам Сбербанка бесплатно. Оператором сервиса является компания FreshOffice.