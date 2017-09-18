Банкоматы ВТБ24 начинают принимать карты China Union Pay и American Express

Банк ВТБ24 объявил о начале приема карт China Union Pay и American Express в своей банкоматной сети, которая на сегодняшний день превышает 12 тыс. устройств.

С 18 сентября прием карт China Union Pay и American Express возможен и во всех банкоматах ВТБ24. По оценке банка, планируемый оборот по картам обеих платежных систем до конца 2018 г. составит около 50 млрд руб. Кроме того, до конца года вся POS-терминальная сеть банка будет настроена на прием карт Amex и CUP.

По словам вице-президента, директора департамента эквайринга ВТБ24 Алексея Киричека, карты этих платежных систем будут, в первую очередь, использоваться в сети отелей, ресторанов и кафе, во многом – премиального уровня. Доля AMEX и CUP в данном сегменте может составить до 15%.

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн руб.

В 2017 г. банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – сети АШАН, «Лента», «Магнит», OBI, Metro C&C, Группа РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.