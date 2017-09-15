Сбербанк выявил более 600 фишинговых доменов и 1300 распространявших вирусы сайтов

По инициативе Службы кибербезопасности Сбербанка с начала года в российском интернет-пространстве было выявлено и закрыто свыше 600 доменных имен, использовавшихся для фишинговых атак, около 200 мошеннических площадок и более 1300 сайтов, распространявших вредоносное программное обеспечение.

«Мы уделяем самое пристальное внимание вопросам борьбы с фишингом, — сказал заместитель председателя правления Станислав Кузнецов. — Однако выявить и провести необходимые действия по сайтам преступников — полдела. На "удочку" мошенников (фишинг в переводе с англ. яз. — "рыбалка") попадаются люди доверчивые, не обладающие должными навыками защиты от киберфрода. Именно поэтому приоритеты Сбербанка сдвигаются в сторону профилактических мер по повышению финансовой грамотности населения».

Фишеры пытаются «посадить на крючок» своих жертв различными способами. Самая распространённая схема: жертве приходит сообщение заманчивого или, наоборот, пугающего содержания с предложением либо направить персональные данные (логины, пароли банковских карт), либо перейти по ссылке на некий сайт, на котором опять же нужно ввести свои данные. Более 48% интернет-пользователей, получающих фишинговые письма, откликаются на них и становятся жертвами преступников.

Уже давно целью номер один для фишеров стали финансовые сервисы, большинство из которых составили онлайн-банки. Тенденция увеличения атак именно на финансовый сектор только укрепляется. Понимая это, Сбербанк разработал специальную программу повышения уровня киберграмотности, включающую интерактивные курсы и последующее определение признаков фишинговых атак на практике.