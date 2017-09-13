Банк «Открытие» запустил портал открытых сервисов Open API

Банк «Открытие» запустил API платформу. Портал api.open.ru предназначен для внешних компаний, заинтересованных в использовании сервисов банка для разработки своих цифровых продуктов.

API – легальный способ доступа к сервисам банка, которые ранее были доступны лишь внутренним потребителям. Платформа прошла все этапы внутреннего тестирования и готова к выводу в опытно-промышленную эксплуатацию.

«Публикация портала открытых сервисов Open API открывает новые возможности для банка и внешних компаний, заинтересованных в создании современных цифровых продуктов вокруг существующей банковской инфраструктуры. Не секрет, что на рынке уже довольно давно есть компании, работающие по модели использования сервисов банка без приобретения собственной банковской лицензии. Экономическая целесообразность подобного подхода очевидна - сравнительно небольшие финтех-компании могут придумывать новые цифровые продукты, автоматически соблюдая текущее законодательство и требования регулятора. Начиная с сегодняшнего дня перспективные стартапы смогут, придя со своей бизнес-идеей, получить доступ как к имеющимся опубликованным сервисам, так и к уникальным API, разработанным именно для нужд каждого конкретного потребителя», — сказал директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов.