ВТБ24 запустил прием платежей Alipay на МЦК

Банк ВТБ24 обеспечил эквайринг по оплате проезда с помощью мобильного приложения Alipay на МЦК. Проект запущен в пилотном режиме на пяти станциях и рассчитан на туристов из КНР. Предполагается, что до конца года сервисом воспользуются несколько тысяч человек.

С 10 сентября 2017 г. оплатить проезд с помощью Alipay можно в кассах на станциях «Локомотив», «Измайлово», «Площадь Гагарина», «Деловой центр» и «Лужники» Московского центрального кольца. Тиражировать сервис на все станции МЦК планируется в начале 2018 года. Также ВТБ24 намерен принимать платежи Alipay на значительной части собственной эквайринговой сети уже в 2017 г.

Мобильный платежный сервис Alipay (входит в Ant Financial Services Group) является крупнейшим в мире и насчитывает более 520 млн активных пользователей. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. В процессе оплаты сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код транзакции. Пользоваться сервисом Alipay смогут китайские туристы - клиенты сервиса. Оплата возможна с любых мобильных устройств, на которых установлено приложение Alipay. Проект реализован совестно с компанией «Мультикарта» (входит в Группу ВТБ).

ВТБ24 обеспечивает эквайринг по оплате проезда на всех станциях МЦК с самого начала проекта. Оплату проезда можно осуществить банковскими картами в кассах, автоматах и на турникетах бесконтактным способом – картами Visa payWave, MasterCard payPass, Apple Pay,Samsung Pay и AndroidPay.

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В 2016 году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза - до 1 трлн рублей. В этом году ВТБ24 планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – Группа РЖД, сети АШАН, «Лента», «Магнит», сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.