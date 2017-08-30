Банк «Российский капитал» построил систему резервного копирования на базе ПО Commvault

Commvault объявила о создании на базе ПО Commvault системы резервного копирования для банка «Российский капитал».

ИТ-подразделение банка «Российский капитал» решало задачу по созданию системы эффективных процессов резервного копирования, хранения, проверки и восстановления резервных копий данных. Партнером для реализации проекта стал интегратор Softline.

Был сделан анализ о составе и объеме копируемой информации, периодичности проведения резервного копирования. В качестве оптимального решения была выбрана единая платформа для управления данными Enterprise-уровня от Commvault, которая позволяет реализовать глобальный подход к защите, управлению и доступу к данным. В отличие от других решений, ПО Commvault – это единый автоматизированный инструмент, способный работать со всеми системами ИТ-инфраструктуры банка, без модернизации текущих ИТ-процессов и покупки дополнительного ПО. Модули Commvault эффективно анализируют и обмениваются информацией, для оптимизации хранения и восстановления данных. Объем данных банка «Российский капитал» с которыми работает платформа Commvault - 60 TB, в результате внедрения было защищено 3000 рабочих мест. В рамках проекта реализовано резервное копирование критичных данных и пользовательских ПК, репликация, архивирование файлов и электронной почты.

«В результате выбора ПО Commvault для решения задачи резервного копирования банк «Российский капитал» получил полноценную платформу для работы с данными Enterprise уровня. Таким образом появилась возможность не только надежно копировать и восстанавливать данные в рамках, заданных бизнесом жестких SLA, но и возможность управлять мгновенными снимками на СХД, защищать пользовательские устройства от потери данных (в том числе потенциально связанных с последними ransomware-атаками), мы получили расширенный интерфейс для защиты данных Oracle, Vmware, Microsoft» - отметил Сергей Пегасов, старший вице-президент банка «Российский капитал».