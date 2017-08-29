R-Style Softlab представила RS-Loans v. 5.5 с поддержкой форматов БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз»

R-Style Softlab предложила небольшим и средним кредитным организациям обновления системы RS-Loans v. 5.5, позволяющие предоставлять сведения о кредитной истории заемщиков в соответствии с форматами и требованиями ведомства, тем самым упростив взаимодействие SMB-банков с БКИ «Эквифакс Кредит Сервисиз».

Теперь банки, использующие систему, имеют возможность в более удобной форме собирать данные для двух крупнейших бюро кредитных историй — НБКИ и «Эквифакс».

Бюро кредитных историй «Эквифакс Кредит Сервисиз» обладает базой данных из более чем 241,7 млн кредитных историй по физическим лицам и организациям, пополняемой 2000 организациями на контрактной основе.

«Кредитные организации обязаны направлять в БКИ информацию, в которой содержатся данные об обращении гражданина за кредитом, одобрении или отказе в его выдаче, — отметил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Автоматизация выгрузки информации и адаптация под форматы организаций упрощает банкам выполнение требований законодательства».

RS-Loans v. 5.5 является одним из модулей автоматизированной банковской системы (АБС) RS-Bank v. 5.5. Система поставляется как в составе АБС, так и отдельно от нее.