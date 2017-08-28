Число пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» в первом полугодии 2017 выросло на 77%

В первом полугодии 2017 количество пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» увеличилось на 77%. Большую часть аудитории составляют женщины (52%). Преимущественно это клиенты до 40 лет. Их доля равна 83%. 15% пользователей относятся к возрастной категории 41-55 лет. Оставшиеся 2% – клиенты пенсионного возраста.

Пятая часть пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» проживают в Москве и Московской области. Сервис также популярен у клиентов из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Республики Татарстан.

Чаще всего мобильным банком пользуются для совершения переводов денежных средств между счетами. Если говорить о платежах, то большая часть транзакций приходится на оплату сотовой связи, услуг ЖКХ, а также интернета, ТВ и телефонии.

В настоящий момент количество пользователей мобильного банка «Ренессанс Кредит» на 12% превышает число пользователей интернет-банка.

«Популярность нашего мобильного банка стремительно растет. Безусловно, весомую роль здесь играет повсеместное распространение смартфонов. При этом мы постоянно работаем над тем, чтобы наши дистанционные сервисы были максимально удобными, простыми и функциональными и удовлетворяли всем основным клиентским потребностям в части удаленного управления финансами», – сказал Алексей Грибков, исполнительный директор, начальник управления по развитию дистанционного бизнеса «Ренессанс Кредит».