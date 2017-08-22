«Спасибо от Сбербанка» обрабатывает персональные данные клиентов в облаке Cloud4Y

Cloud4Y был выбран «Центром программ лояльности» в качестве поставщика услуг хранения и обеспечения безопасности персональных данных клиентов при их обработке в информационной системе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 №1119.

«Центр программ лояльности» учрежден Сбербанком России в 2011 г. для организации и обслуживания программы лояльности держателей пластиковых карт банка «Спасибо от Сбербанка». Основными видами услуг, оказываемых обществом, является развитие системы партнерства с торгово-сервисными предприятиями по программе лояльности, продвижение программы среди клиентов банка, а также учет транзакций, начисления/списания бонусов, сопровождение взаиморасчетов торговых партнеров и банка в рамках программы. «Спасибо от Сбербанка» – самая большая банковская программа лояльности. Количество участников превышает 28 млн человек.

Комплекс организационно-технических мер для защиты информации ограниченного доступа, применяемый Cloud4Y в рамках продукта «Облако ФЗ 152», позволяет реализовать требования, предъявляемые ФЗ-152 «О персональных данных», подзаконными актами и постановлениями, принятыми в его исполнение. Провайдер оказывает заказчику услуги по предоставлению ресурсов нескольких выделенных, физически обособленных серверов с технической поддержкой. При этом для обеспечения защищенности ПДн не ниже 2 уровня применяются сертифицированные ФСТЭК и ФСБ России средства защиты информации, программное обеспечение которых прошло проверку не ниже чем по 4 уровню контроля отсутствия не декларированных возможностей, средства защиты информации не ниже 5 класса, а также средства вычислительной техники не ниже 5 класса. «Облако ФЗ 152» обеспечивает предотвращение реализации угроз безопасности информации, своевременное реагирование на инциденты и нейтрализацию их последствий. Также в рамках соглашения предоставляется защита от DDoS-атак и автоматическая балансировка трафика между серверами для распределения нагрузки.

Для обеспечения стабильной работы облака Cloud4Y использует оборудование корпоративного уровня, размещенное в дата-центрах TIER-III, соединённых оптическим кольцом высокой доступности с дублированными каналами связи. Это позволяет гарантировать заказчикам необходимый уровень качества услуг с SLA до 99,99% для отдельных решений.