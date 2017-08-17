Группа ВТБ обновила мобильный банк для бизнеса

Группа ВТБ представила новое мобильное приложение «ВТБ24 Бизнес Онлайн» для устройств на платформах iOS и Android. Главным нововведением системы стала возможность совершать платежи в пользу контрагентов и бюджетных организаций.

В обновленном мобильном приложении «ВТБ24 Бизнес Онлайн» у пользователей появилась возможность подавать заявки на различные банковские услуги. Ознакомиться с персональными предложениями и оформить новый продукт клиенты могут в специальном разделе «Маркет».

Главным нововведением системы стала возможность совершать платежи в пользу контрагентов и бюджетных организаций. Проводить оплату можно в том числе по уже готовому шаблону. Подписание платежа на мобильном устройстве осуществляется посредством sms-сообщений.

В новую версию приложения «ВТБ24 Бизнес Онлайн» также добавлен сервис проверки контрагентов. Важная особенность мобильного банка заключается в том, что оценку благонадежности партнера можно произвести в один клик в момент совершения платежа.

Мобильное приложение «ВТБ24 Бизнес Онлайн» было запущено в марте 2017 г. Решение доступно для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Для входа в мобильный банк используются такой же логин и пароль, что и для web-версии системы «ВТБ24 Бизнес Онлайн».

В мобильном приложении клиентам доступно оформление заявки на открытие расчётного счёта, просмотр выписок и ранее проведенных платежей, совершение рублевых платежей и отправка подготовленных в web-версии документов, а также поиск ближайшего банкомата или офиса для снятия/внесения наличных.