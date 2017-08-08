ВТБ24 запустил новый интернет-банк для бизнеса

Банк ВТБ24 объявил о запуске пилотной версии нового интернет-банка для бизнеса. В обновлённом ВТБ24 Бизнес Онлайн пользователям стал доступен быстрый вход: теперь клиентам достаточно ввести логин, пароль и код из смс-сообщения. Также Система получила функции, позволяющие клиентам воспользоваться дистанционными сервисами с использованием технологии компьютерной лингвистики и машинного обучения.

Отличительными особенностями нового интернет-банка стала работа с любого устройства и упрощенное создание платежей и документов. Минимизация времени клиента на создание платежа достигнута за счет подсказок и автозаполнения данными из открытых источников (ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ФНС, портал Госуслуги), а также благодаря подписанию документов с помощью смс-сообщений.

В новой версии ВТБ24 Бизнес Онлайн появился и умный помощник, не имеющий аналогов на рынке дистанционного банкинга для бизнеса. Помощник представляет собой искусственный интеллект, который может ответить в чате на любые вопросы клиента, подсказать информацию о тарифах, отправить выписку, реквизиты, принять заявку на подключение дополнительной услуги или просто поговорить с клиентом.

При создании нового ВТБ24 Бизнес Онлайн были использованы современные системы дизайна и проектирования интерфейсов. Это позволило системно структурировать информацию на одной странице и обеспечить доступ ко всем услугам в один клик.

«Проект нового интернет-банка реализован в рекордные сроки — за два месяца. Система предоставит нашим клиентам современный и понятный интерфейс, а также повысит скорость и качество поддержки и консультирования», — отметила руководитель дирекции малого бизнеса банка ВТБ Надия Черкасова.

Партнёрами ВТБ24 в реализации проекта в части использования технологий компьютерной лингвистики и машинного обучения выступила компания «Angry Developers», в части разработки веб-приложения — компании «RedMadRobot» и «StepUp Lab». Принять участие в «пилоте» может любой клиент банка.