Банк «Российский капитал» выпустил мобильное приложение для iOS и Android

Банк «Российский капитал» объявил о запуске обновленной системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Речь идет о сервисе для клиентов, являющихся физическими лицами.

В обновленной версии расширен функционал системы, предусмотрен удобный интуитивно понятный интерфейс, а также появилось мобильное приложение на платформах iOS и Android. Теперь клиентам банка доступны новые дистанционные сервисы для осуществления денежных переводов, платежей, открытия и пополнения вкладов, открытия текущих счетов, поиска и оплаты ГИС ГМП и ГИС ЖКХ, переводов с карту на карту.

«Благодаря обновленной системе дистанционного банковского обслуживания общение с банком станет для наших клиентов более комфортным. Сегодня системой ДБО пользуется порядка 20% клиентов банка. Мы планируем и дальше развивать дистанционное банковское обслуживание клиентов, ориентируясь на потребности пользователей, а также расширять функциональные возможности нашего ДБО в соответствии с пожеланиями клиентов и тенденциями рынка», — сказала Анжела Спокойнова, руководитель департамента розничного бизнеса банка «Российский капитал».