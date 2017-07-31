ВТБ запускает эквайринг Alipay в России

Группа ВТБ объявила о начале эквайрингового обслуживания платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети. Новый проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек. Технологическое обслуживание проекта, наряду с банком ВТБ, осуществляют ВТБ24 и компания «Мультикарта». Сервис планируется запустить в третьем квартале этого года.

Мобильный платежный сервис Alipay, входящий в Ant Financial Services Group, считается одним из крупнейших в мире. Им пользуются более 520 млн человек. Оплата происходит с использованием мобильного приложения Alipay. В процессе оплаты сканируется QR-код кошелька покупателя или QR-код транзакции. Также будут доступны POS-терминальное и кассовое решение, работу которых будет обеспечивать ВТБ24. Банковские карты при этом задействованы не будут.

«Для Alipay очень важно заручиться поддержкой крупнейшего банка в России. Массовый прием Alipay на всей инфраструктуре ВТБ24 позволит ускорить и облегчить внедрение платежного инструмента в торговых предприятиях и обеспечит федеральный охват по всей стране», — сказал Богдан Задорожный, директор по развитию Alipay в России и СНГ.

По оценке ВТБ24, сервис Alipay будет наиболее популярен в Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске и Иркутске. «Мы видим, что количество туристов из Китая в России продолжает расти, — отметил вице-президент, директор департамента эквайринга ВТБ24 Алексей Киричек. — Потенциальный объем этого рынка составляет p300 млрд в год. При этом средний чек у таких клиентов в 2-3 раза выше обычного, поэтому мы ожидаем высокий спрос на новый сервис со стороны магазинов».

Техническую работу сервиса обеспечивает транзакционная платформа, разработанная банком ВТБ. Через нее проходят все транзакции банков-участников проекта в российских рублях и китайских юанях.

Ранее ВТБ заключил соглашение о сотрудничестве с Ant Financial в сфере банковских услуг и интернет-платежей в России с целью повышения качества и надежности обслуживания клиентов.

Сервис Alipay был запущен в 2004 г. Он постепенно эволюционировал из цифрового кошелька, теперь пользователи могут вызвать такси, забронировать гостиницу, купить билеты в кино, оплатить коммунальные услуги, назначить встречу с доктором или приобрести инвестиционные продукты прямо в мобильном приложении. В дополнение к онлайн-платежам Alipay развивает сеть приема в физическом ритейле как внутри Китая, так и за его пределами. Более 8 млн торгово-сервисных предприятий в КНР и других странах мира принимают платежи Alipay. Система поддерживает расчеты в 19 валютах, включая российский рубль.