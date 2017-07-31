«Почта Банк» начал выдавать кредиты наличными в дистанционных каналах обслуживания

«Почта Банк» объявила о начале выдачи кредитов наличными при запросе в дистанционных каналах обслуживания. Для этого пользователь сайта, мобильного приложения или интернет-банка должен заполнить онлайн-заявку. Деньги поступают на счет через 15 минут после одобрения запроса.

В процессе оформления продукта клиент может выбрать комфортные для себя параметры кредита, а также подключить услугу «Гарантированная ставка», позволяющую пересчитать кредит по ставке 14,9% годовых при погашении без просрочек не менее, чем 12 ежемесячными платежами. После одобрения заявки клиент скачивает пакет документов, заключение договора подтверждается одноразовым паролем, который банк отправляет на мобильный телефон клиента.

Лимит для дистанционного получения кредита составляет от p30 до p150 тыс. Если одобренная банком сумма кредита превышает p150 тыс., для заключения договора и получения кредита пользователю нужно будет обратиться в ближайший клиентский центр «Почта Банка».

«Мы последовательно работаем над повышением удобства и функциональности дистанционных каналов «Почта Банка», — отметила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова. — Один раз посетив отделение и оформив бесплатный сберегательный счет, клиенты получают возможность пользоваться простой электронной подписью и перейти на полностью удаленное взаимодействие с банком. В прошлом году мы реализовали в интернет- и мобильном банке возможность открытия вкладов, а с сегодняшнего дня наши клиенты смогут не только оставить заявку на кредит в ДБО, но и получить денежные средства без посещения клиентского центра».