Банк «Открытие» начал использование сервиса «Триггеры» от ОКБ

«Объединенное Кредитное Бюро» (ОКБ) объявило о том, что банк «Открытие» будет использовать сервис «Триггеры» для оптимизации стратегий сбора просроченной задолженности, кросс-продаж и управления лимитами.

«Триггеры» – сервис уведомлений в виде ежедневного мониторинга изменений кредитной истории заемщика в различных финансовых институтах. Сервис построен на данных более чем 270 млн кредитных историй по 70 млн заемщиков, хранящихся в базе Бюро, что дает банкам полную и объективную картину поведения и потребностей каждого клиента.

В настоящий момент ОКБ предлагает более 90 триггеров (событий), которые позволяют эффективно развивать отношения с существующими клиентами, управлять кредитными лимитами, отслеживать платежную дисциплину заемщиков, предотвращать мошеннические действия на основе мониторинга кредитной активности и платежной дисциплины клиентов и др.

«Мы провели предварительное тестирование сервиса для целей управления существующим клиентским портфелем, – сказал Игорь Мичурин, вице-президент, директор департамента развития инфраструктуры управления рисками банка «Открытие». – Тестирование показало, что с помощью Триггеров ОКБ мы можем получить максимально точное представление о потребностях клиентов банка и предложить оптимальный для них кредитный продукт или услугу в нужный момент времени. Также с помощью сервиса мы можем качественно и оперативно сегментировать текущих заемщиков банка по уровню риска дефолта. Эти данные позволяют нам более гибко и эффективно управлять кредитным портфелем: оптимизировать ресурсы на привлечение клиентов и сбор просроченной задолженности и повышать эффективность кросс-продаж».

«Применение Сервиса Триггеры в части кросс-продаж позволяет банку выстраивать взаимовыгодные отношения с перспективными клиентами, оперативно реагируя на их потребности и повышая их лояльность к банку, – сказал заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников. – Также сервис Триггеры позволяет банкам эффективно управлять портфелем, своевременно отслеживая изменения кредитной истории заемщика, и определять индивидуальную стратегию по управлению сбором просроченной задолженности и кредитными лимитами каждого конкретного заемщика».