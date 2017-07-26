«Альфа-Банк» перевел свой интернет-эквайринг на онлайн-кассу

Orange Data объявила о том, что «Альфа-Банк» интегрировал в свой интернет-эквайринг кассовые аппараты сервиса Orange Data, соответствующие новым требованиям Федерального закона №54.

«Сервис фискализации платежей мы реализовали в полной мере: с 1 июля 2017 года мы предлагаем нашим клиентам, пользователям интернет-эквайринга на сайтах и в мобильных приложениях сервис, позволяющий прийти в соответствие с требованиями ФЗ-54. Нашим партнером по обслуживанию онлайн-касс стал сервис Orange Data, который предоставляет не только оборудование и его обслуживание, но и возможность контролировать состояние касс, отслеживать количество транзакций в пиковые нагрузки, а также обеспечивает резервирование каналов связи и электричества. Наши клиенты могут быть спокойны за соблюдение требований ФЗ-54 и бесперебойную работу сервиса», — сказал Михаил Сучков, руководитель направления Управления электронной коммерции «Альфа-Банка».

Согласно требованиям Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники» (54-ФЗ), любая оплата товаров и услуг в интернете должна производиться на новых кассовых аппаратах. Для решения этой задачи инновационный сервис Orange Data предоставляет бизнесу полный комплекс услуг.

«Наши клиенты получают в пользование не только сами кассы, соответствующие новым требованиям Федерального законодательства, но и техническую поддержку на весь период аренды. Это позволяет им быть уверенными, что платежи всегда будут проведены вовремя», — сказал Павел Голубцов, основатель сервиса Orange Data.

С 1 июля 2017 года вступили в силу поправки в 54-м Федеральном законе «О применении контрольно-кассовой техники». Согласно поправкам, большая часть представителей бизнеса должна была перейти на новые кассовые аппараты — онлайн-кассы, которые будут формировать электронный чек при оплате товара. После этого чек уходит на электронную почту покупателя, а также направляется оператору фискальных данных, который передает его в налоговую службу.