ВТБ24 начинает прием карт American Express и China Union Pay

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания карт American Express и China Union Pay. По оценке банка, планируемый оборот по ним до конца 2018 года составит около 150 млрд рублей.

ВТБ24 будет принимать карты American Express и China Union Pay в своей POS-терминальной сети, которая на сегодняшний день насчитывает 120 тыс. устройств, с 24 июля. Держателям карт AMEX также доступна сеть банкоматов ВТБ24 (свыше 11 тысяч терминалов) для снятия наличных. Аналогичный сервис по картам CUP планируется запустить уже в третьем квартале этого года.

По словам вице-президента, директора департамента эквайринга ВТБ24 Алексея Киричека, карты данных платежных систем будут, в первую очередь, использоваться в сети отелей, ресторанов и кафе, во многом – премиального уровня. Доля AMEX и CUP в данном сегменте может составить до 15%. Только в этом году общий оборот по ним планируется на уровне 50 млрд рублей, а до конца 2018 г. этот показатель может вырасти до 150 млрд.

«Подключение платежных систем American Express и China Union Pay позволит миллионам иностранных граждан пользоваться привычными сервисами и услугами на территории России. Мы ожидаем, что карты будут востребованы в главных туристических центрах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге и Владивостоке», - сказал Алексей Киричек.

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн рублей. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – сети АШАН, «Лента», «Магнит», Группа РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.