ВТБ24 запустил эквайринговое обслуживание в сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри»

ВТБ24 объявил о начале эквайрингового обслуживания сети гипермаркетов «Метро Кэш энд Керри» в России. До конца года планируемый объем оборота по этому проекту составит до 60 млрд руб.

ВТБ24 принял на обслуживание 41 гипермаркет из всей сети МЕТРО в России. Банк обеспечивает прием и обслуживание банковских карт в терминалах магазинов, в том числе – бесконтактным методом оплаты и с помощью систем Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. К оплате принимаются банковские карты международных платежных систем, а также карты «Мир».

ВТБ24 является одним из лидеров эквайрингового бизнеса в России. В прошлом году эквайринговый оборот банка вырос в 1,5 раза, до 1 трлн руб. В этом году банк планирует довести этот показатель до 1,4 трлн руб. Среди крупнейших партнеров ВТБ24 – сети «Ашан», «Лента», «Магнит», Группа РЖД, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и другие.

В России «Метро Кэш энд Керри» присутствует с 2000 г. и управляет 89 торговыми центрами в 50 регионах. Клиентская база торговых центров насчитывает почти 5 млн клиентов. Приоритеты компании лежат в области предоставления готовых решений для профессиональных клиентов и поддержки малого и среднего бизнеса.