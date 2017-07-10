«Альфа-Банк» представил масштабное обновление своего мобильного приложения

«Альфа-Банк» объявил о выпуске самого масштабного обновления своего мобильного приложения за последние 5 лет. Среди обновлений, как улучшение старых сервисов, так и уникальные сервисы, которые не доступны в других банковских приложениях. Например, клиенты «Альфа-Банка» смогут поменять ПИН-код карты прямо в приложении, а также планировать регулярные платежи в стиле todo листа.

Появилась долгожданная функция, которую пользователи полюбили в приложении Sense -- прогноз трат клиента, основанный на расходах предыдущих периодов.

Пользователи Альфа-Мобайл также смогут досрочно гасить кредит: частично и полностью. Погасить кредит смогут и те пользователи, кредиты которых обслуживаются в других банках. Погашение происходит по номеру договора.

Новый «Альфа-Мобайл» позволит менять ПИН карты в Альфа-Мобайл, платить за ЖКУ в обновленном разделе «коммунальные платежи», контролировать лимиты на платежи, переводы и снятие наличных, планировать регулярные платежи в стиле todo листа, досрочно гасить кредит полностью или частично, гасить кредиты, даже, если вы клиент другого банка, открывать депозиты в приложении, бесконтактно снимать и вноси деньги в банкоматах «Альфа-Банка» (Pay), запрашивать деньги у своих контактов при помощи ссылки даже в социальных сетях.

«Мы выпустили масштабное обновление «Альфа-Мобайл». В нем появились и усовершенствовались более 40 функций. Некоторые совершенно новые, а часть - те, о которых нас уже давно просили клиенты. Альфа-Мобайл обновился настолько сильно, что банкам-конкурентам придется выпустить новые мобильные банки», - сказала Алена Бочарова, директор по розничным продуктам «Альфа-Банка».