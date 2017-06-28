Банк «Открытие» предоставил индивидуальное IT-решение для «Лужников»

Банк «Открытие» обеспечил создание индивидуального решения дистанционного банковского обслуживания с подключением услуги акцепта и мониторинга платежей для Большой спортивной арены «Лужники».

Предложенное банком решение обеспечит московскому предприятию контроль за расходованием бюджетных средств г. Москвы в отрасли строительства по исполнению крупных контрактов.

«Договор служит еще одним подтверждением того, что крупные предприятия любой отрасли рассматривают банк не только как способ привлечения финансирования, но как поставщика технологичных решений по управлению финансами компании», – подчеркнул член правления, руководитель корпоративного блока банка «Открытие» Геннадий Жужлев.