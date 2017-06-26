«Промсвязьбанк» выходит на новые рынки товарного хеджирования

«Промсвязьбанк» объявил о продолжении развития новых направлений хеджирования для корпоративных клиентов. Помимо валютного риска и процентного риска растет спрос на хеджирование от неблагоприятного изменения цен на сырьевые товары. Так, уже заключены первые сделки по хеджированию олова, свинца, цинка, серебра и железнорудного концентрата.

«Хеджирование цен на биржевые товары в российской практике пока редкость, особенно на такие экзотические базовые активы, как олово или свинец, — комментирует руководитель корпоративного блока «Промсвязьбанка» Евгений Козеренко. — При этом спрос на деривативы растет. Покупатели продукции не хотят или не могут принимать на себя непрофильные риски, а инструменты хеджирования доступны и эффективны в решении этих задач. Мы планируем запустить новые базовые активы и виды деривативов для наших клиентов».

«В 2016 году мы создали «Центр экспертизы по финансовым рынкам», собрали команду с огромным опытом в области деривативов и структурирования», — отмечает руководитель блока «Финансовые Рынки» «Промсвязьбанка» Дмитрий Иванов. — Это позволяет нам не только предлагать стандартные продукты на финансовых рынках, но и подбирать индивидуальные решения в соответствии с целями и денежными потоками клиентов: от минимизации валютного риска до сложноструктурированных сделок товарного хеджирования с использованием деривативов второго поколения».