«Юнистрим» запустил сервис cash-to-card при поддержке Compass Plus

Compass Plus объявила о том, что Visa International подтвердила успешный запуск сервиса cash-to-card переводов для АО КБ «Юнистрим», позволяющего выполнять внесение наличных на карты международной платежной системы Visa во всех пунктах обслуживания Банка. Для перевода достаточно указать лишь номер карты получателя.

Реализация сервиса стала возможной благодаря технологической поддержке процессинговой компании «Компас Плюс Онлайн», входящей в группу Compass Plus. В рамках проекта обеспечено прямое подключение банка «Юнистрим» к Visa и ОПКЦ НСПК, а выбранная технология передачи сообщений позволила оперативно переводить средства в любую точку мира.

«Сотрудничество с Compass Plus является наиболее оптимальным, как с точки зрения коммерческой составляющей, так и с точки зрения надёжности и долговременного партнерства», – отметил председатель правления КБ «Юнистрим» Кирилл Пальчун.