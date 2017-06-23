Банк «Точка» интегрировался с системой «Контур.Экстерн»

СКБ «Контур» объявило об интеграции функциональности банка для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») с системой «Контур.Экстерн». Как рассказали CNews в компании, клиентам банка «Точка», сдающим отчетность через систему «Контур.Экстерн», стало проще платить налоги. Все данные, необходимые для этого, теперь автоматически заполняются в личном кабинете интернет-банка.

Обычно для оплаты налогов компаниям нужно вручную сформировать платежное поручение – вбивать множество цифр вручную. Благодаря интеграции «Точки» и «Контур.Экстерна», процесс оплаты налога стал проще: клиенту «Точки» достаточно выбрать расчетный счет и отделение банка по названию или БИК, перейти в интернет-банк и авторизоваться в личном кабинете. Заполненная платежка с актуальными банковскими реквизитами получателя платежа (ИФНС) сформируется автоматически, клиенту останется только подтвердить оплату.

«Каждая организация регулярно оплачивает налоги — когда сдаёт налоговые декларации (ЕНВД, НДС, налог на прибыль и т.д.) или погашает задолженность на основе требований об уплате налогов. Интеграция с системой "Контур.Экстерн" позволяет освободить предпринимателей от ненужной рутины», – сказала Вера Порошина, директор по работе с ключевыми партнерами «Точки».