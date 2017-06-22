R-Style Softlab представила ИТ-решение для взаимодействия банков с «Росфинмониторингом»

R-Style Softlab сообщила о выпуске решения «RS-Connect. Обмен с ФСФМ» для электронного взаимодействия банков с Федеральной службой финансового мониторинга.

ИТ-система разработана в поддержку требований Положения ЦБ РФ от 20.07.2016 № 550-П «О порядке информирования кредитных организаций и некредитных финансовых организаций о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, о случаях расторжения договоров банковского счета (вклада) с клиентом».

Согласно новым стандартам, с 27 июня 2017 года банки будут обязаны обеспечить прием электронных сообщений от ФСФМ, а также применение полученной информации в процессе определения или пересмотра такого критерия оценки клиента, как степень риска совершения им недобросовестных или преступных финансовых операций.

Следствием может стать решение банка о расторжении ранее подписанных соглашений с владельцем счета (вклада) — физическим или юридическим лицом — или об отказе от заключения договоров с новым клиентом, что регламентировано законом как право финансовой организации.

«Сообщения от ФСФМ будут приходить в формате XML и содержать сведения о случаях отказа, включая необходимые детали (данные ненадежных клиентов, дату и технические параметры отказа, многое другое). Банкам придется формировать уведомление о принятии (непринятии) файлов электронных сообщений, — отметила Анна Назарова, заместитель директора департамента банковского ПО RS-Bank. — Это потребует внедрения дополнительных специализированных решений, таких как RS-Connect, и обновления установленных в банках АБС».

Система «RS-Connect. Обмен с ФСФМ» представляет собой веб-модуль, в котором предусмотрены необходимые функции для решения задачи, поставленной регулятором перед банками, — загрузка сообщений из ФСФМ, отправка оповещений ответственным сотрудникам по их корпоративным электронным адресам и формирование уведомлений в ФСФМ.

Наряду с разработкой решения компания также провела его интеграцию с собственными автоматизированными банковскими системами (RS-Bank v.5.5 и RS-Bank V.6). Обновление направлено на предоставление финансовым организациям возможности проводить массовые и выборочные проверки клиентских данных и сопоставлять их со сведениями ФСФМ, не выходя из АБС.

«Основной целью нового положения является взаимный обмен информацией между ФСФМ и банками для повышения уровня противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и защиты игроков финансовой сферы от непреднамеренного вовлечения в подобные схемы, — сказала Анна Назарова. — Наша компания оперативно отреагировала на новый запрос отрасли, предоставив банкам необходимые инструменты для соответствия законодательству».