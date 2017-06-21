Сбербанк предложит корпоративным клиентам облачные сервисы Microsoft

Сбербанк и Microsoft в России заключили соглашение, в рамках которого одна из крупнейших кредитных организаций страны выходит на новый для себя рынок. С июня Сбербанк начнет предлагать своим клиентам облачные сервисы, входящие в состав Microsoft Office 365.

По модели ежемесячной подписки корпоративным клиентам банка станут доступны привычные офисные приложения (Excel, Word, Outlook и др.), продвинутые средства коммуникации и совместной работы, а также инструменты, позволяющие автоматизировать обычные бизнес-процессы небольших компаний сферы услуг.

«Мы считаем диверсификацию портфеля услуг и развитие небанковских сервисов важной частью нашего бизнеса и сотрудничаем с Microsoft для реализации этой задачи. Microsoft Office 365 – это следующий шаг: 1,4 млн. наших корпоративных пользователей получат необходимые инструменты для повышения продуктивности, упрощения бизнес-процессов и управления организацией на выгодных условиях. Мы планируем, что в среднесрочной перспективе небанковские услуги будут играть значимую роль в нашем бизнесе», – отметил Анатолий Попов, старший вице-президент Сбербанка.

Корпоративным клиентам банка будет предложен ряд тарифных планов. Помимо привычных офисных приложений они включают в себя такие инструменты управления компанией, как онлайн запись на услуги, мессенджер для командной работы, электронный журнал сотрудника, работающего удаленно, и mini-CRM.

«Мы приветствуем выход Сбербанка на рынок облачных услуг. Ведь облако лежит в основе цифровой трансформации: благодаря этой модели новейшие ИТ-инструменты становятся доступны не только крупным организациям, но и компаниям малого и среднего бизнеса. Они помогут небольшим компаниям расти и развиваться быстрее и эффективнее. Мы уверены, что союз двух лидеров принесет значимые результаты и будет способствовать развитию облачного рынка в России», – отметил Павел Бетсис, президент Microsoft в России.