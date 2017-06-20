КРОК и ЦРТ завершили проект по расширению возможностей контактного центра «Газпромбанка»

КРОК совместно с Центром Речевых Технологий (ЦРТ) объявили о завершении комплексного проекта по расширению функциональных возможностей контактного центра «Газпромбанка». По итогам модернизации IVR только за первые четыре месяца количество клиентов, получающих информацию без помощи оператора, увеличилось на 36%. Кроме этого, в 2 раза повысилась производительность службы контроля качества, а количество претензионных обращений клиентов снизилось на 30%.

Ежемесячно агенты контактного центра «Газпромбанка» обрабатывают более 300 тыс. обращений клиентов по всей России. Высококвалифицированные операторы предоставляют частным и корпоративным клиентам оперативную помощь в решении широкого круга вопросов: от активации/блокировки кредитных карт до проведения финансовых операций.

«Чтобы обеспечить высокое качество обслуживания и предложить клиентам инновационные сервисы, мы с помощью ЦРТ и КРОК комплексно реорганизовали работу нашего контактного центра. Внедренные ИТ-решения, например, позволили нашим клиентам быстро и без участия оператора получать необходимую информацию - адреса ближайших отделений и банкоматов, время их работы, предоставляемые услуги и пр. Кроме того, автоматизация контактного центра позволила нам контролировать в режиме онлайн качество предоставляемых услуг и даже проводить непрерывное исследование рынка, анализируя запросы клиентов», - сказала Ирина Ларина, начальник департамента дистанционного клиентского сервиса «Газпромбанка».

Чтобы повысить скорость обработки запросов клиентов Газпромбанка специалисты КРОК и ЦРТ внедрили систему голосового самообслуживания (IVR), в которую встроены синтез и распознавание речи. Теперь, чтобы получить необходимую информацию, клиенту достаточно в свободной форме и без нажатия клавиш телефона, озвучить свой запрос – например, «хочу уточнить баланс карты». Далее система самостоятельно с помощью IVR предоставит квалифицированную консультацию.

При нетипичном для «Газпромбанка» запросе система, «услышав» клиента, столь же оперативно переключает его на универсального оператора, обладающего необходимой экспертизой. Это значительно экономит время клиентов при обращении в банк и оптимизирует работу операторов контакт-центра.

В целях повышения уровня удовлетворенности клиентов «Газпромбанка» обслуживанием была внедрена система автоматизированного контроля качества. Она фиксирует и анализирует все диалоги. Так, например, если клиент в процессе общения с оператором меняет динамику тона или использует особые слова-якори, система в режиме реального времени формирует отчеты для службы контроля качества. Это помогает выявить претензионное обращение клиента как можно раньше и, таким образом, максимально быстро и профессионально решить его вопрос.

Система записи и аналитики речи также позволила руководителю контактного центра и службе контроля качества в режиме онлайн анализировать работу операторов по количественно-временным, лексико-семантическим и эмоциональным параметрам. Это помогает сокращать количество повторных обращений клиентов, выявлять и устранять причины длительных звонков в контактный центр.

«Банк – сложная в части бизнес-процессов структура, с большим количеством критичных информационных систем и повышенными требованиями к безопасности. При модернизации контактного центра мы оперативно взаимодействовали с 5 смежными департаментами банка, учитывая их интересы. Именно поэтому проект был не столько технологически сложным, сколько требовал грамотного консалтинга и управления. Более того, требования к обеспечению непрерывности клиентских сервисов накладывали дополнительную ответственность, ведь процесс облуживания клиентов банка не должен был останавливаться ни на минуту. Подобные проекты может реализовывать только компания, имеющая многолетний отраслевой опыт. И это точно про КРОК», - отметил Сергей Малиновский, руководитель направления голосовых решений КРОК.