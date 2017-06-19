Google: интерес пользователей к банковской сфере вырос в I кв. 2017 года на четверть

Google опубликовала результаты очередного исследования пользовательских запросов, связанных с банковской индустрией. Как рассказали CNews в компании, целью исследования является выяснение банковских услуг и продуктов, наиболее востребованных среди российских пользователей в 2017 году, с анализом главных трендов и тенденции на рынке. Исследование отражает сравнительные данные за 2016 год и январь — апрель 2017 года.

Интерес к банковской сфере неуклонно рос на протяжении всего 2016 года: с января по декабрь количество запросов увеличилось на 37%. За первые четыре месяца 2017 года эта категория продолжала расти. Общее число запросов выросло на 25% по сравнению с тем же периодом в 2016 году. Такая динамика не случайна, ведь, по оценкам Центрального банка, российская экономика растет уже три квартала, а банковский сектор восстановил все свои показатели докризисного уровня.

В этом году на 17% выросло и общее число запросов, относящихся к конкретным банковским брендам. Согласно результатам исследования, на конец апреля наибольший интерес у российских интернет-пользователей вызывали Сбербанк (65%), ВТБ 24 (7%) и Тинькофф Банк (4%).

В апреле 2017 года доля Сбербанка снизилась на 6% по сравнению с тем же периодом в 2016 году, тогда как доли ВТБ 24 и Тинькофф Банка показали небольшой прирост.

Топ-10 брендовых запросов среди пользователей в 2017 году (в алфавитном порядке): альфа банк, альфа клик, втб 24 онлайн, почта банк, sberbank, сбербанк, сбербанк бизнес онлайн, сбербанк онлайн, тинькофф, хоум кредит.

В начале 2017 года сильно выросла стоимость клика на объявления, продвигающие банковские продукты или услуги. Особенно ярко эта тенденция была заметна для баннеров, рекламирующих банковские карты, кредиты наличными и корпоративные предложения. Так, к марту 2017 года цена за клик выросла на 35% по сравнению с декабрем 2016 года. Если сравнивать годовую динамику, этот показатель вырос более чем в два раза относительно марта 2016 года.

При более детальном рассмотрении рынка в Google выделили несколько ключевых тенденций в запросах пользователей по отдельным банковским продуктам. В целом за последние полтора года была отмечена позитивная динамика для большинства продуктов. В январе — апреле 2017 года самый яркий прирост показали запросы по банковским картам (+79% по сравнению с тем же периодом 2016 года), автокредитам — за год число запросов выросло на 75%, микрокредитам — интерес пользователей вырос на 58%. В то же время пользователи стали на 10% реже искать информацию о мобильных банках.

В первом квартале 2017 года значительно вырос интерес к картам Альфа-Банка. Тем не менее банковские карты Сбербанка и Тинькофф Банка продолжают оставаться лидерами по объему пользовательских запросов в Рунете. Ситуация с дебетовыми картами выглядит примерно также — Сбербанк по-прежнему лидирует. Однако объем запросов, связанных с дебетовыми картами Тинькофф Банка, продолжает расти и постепенно приближается к лидеру.

За исследуемый период пик интереса к банковским депозитам пришелся на декабрь 2016 года. В этой категории Сбербанк остается стабильным лидером, тогда как ВТБ 24 — также стабильно находится на втором месте. В начале 2017 года была замечена тенденция — сильно вырос интерес к депозитам Бинбанка, когда банк изменил условия привлечения вкладов и запустил сопутствующую рекламную кампанию.

Яркий рост показал интерес пользователей по всей стране к микрокредитам. В отличие от более традиционных банковских продуктов, в этой категории среди лидеров есть и другие имена, в частности, MoneyMan, МигКредит и банк «Восточный». В секторе микрокредитов заметно доминируют поисковые запросы пользователей с мобильных устройств.

В корпоративном секторе лидером по числу запросов, как и прежде, остается Сбербанк. Очень сильный рост в этой категории показал Тинькофф Банк. В начале 2016 года он значительно отставал от тройки лидеров — Сбербанка, банка «Открытие» и ВТБ 24 — по объему запросов, но к началу 2017 года банку удалось вывести эту категорию на второе место.

В марте 2016 года Лето Банк был реструктурирован и переименован в Почта Банк. Банк проводил активные действия по расширению портфеля активов. Как следствие, произошел стремительный рост интереса и объема запросов, связанных с ним. Так, в январе — апреле 2017 года Почта Банк вошел в топ-10 запросов в банковском секторе в России, показав 150% прирост по сравнению с тем же периодом 2016 года.

Если рассматривать тенденцию спроса по регионам, наибольший рост интереса к Почта Банку был отмечен на Северном Кавказе (+30% по сравнению с 4-м кварталом 2016 года), на Дальнем Востоке (+43%) и на Урале (+29% в первом квартале 2017 года).

Самыми популярными продуктами Почта Банка среди пользователей стали: переводы с карты на карту, автокредиты и дебетовые карты. Если рассматривать квартальную динамику запросов, связанных с Почта Банком, самый высокий рост наблюдается у поисковых запросов по переводам с карты на карту (+ 128% по сравнению с 4 кварталом 2016 года) и автокредитам (+ 56% относительно предыдущего квартала).

Особенностью этого года стало появление на рынке карт рассрочки «Халва» от Совкомбанка и «Совесть» от КИВИ Банка. Российские интернет-пользователи уже проявляют интерес к обоим продуктам, однако пока еще рано прогнозировать изменение числа запросов в этой категории в будущем.

В конце 2015 года на рынок вышла российская национальная платежная система «Мир». Первые полтора года интерес интернет-пользователей к новому игроку был достаточно низким. Однако в сентябре 2016 года произошел резкий скачок — число запросов выросло в 3,7 раза по сравнению с августом 2016 года и продолжает стремительно увеличиваться до сих пор. Наибольший рост интереса пользователей пришелся на апрель 2017 года — количество запросов выросло практически вдвое по сравнению с мартом. Это может быть обусловлено тем, что в апреле Госдума приняла закон о полном переводе российских работников бюджетной сферы и получателей пенсии на платежную систему «Мир».

Осенью 2016 года в России были запущены первые мобильные платежные сервисы Samsung Pay и Apple Pay. Скачок интереса пользователей к ним наблюдался после запуска: в ноябре 2016 года количество запросов, относящихся к Samsung Pay, увеличилось в 4,4 раза по сравнению с августом того же года, в то же время число запросов по Apple Pay возросло в 2,8 раза.

Наряду с запросами по этим двум платежным системам, интерес пользователей к платежам с помощью телефонов в целом также вырос — с января 2016 года по апрель 2017 года рост составил 30%. В мае 2017 года на российском рынке был представлен Android Pay, в связи с чем интерес к мобильным платежным сервисам может продолжать расти в будущем.