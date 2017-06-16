«Синимекс» подключила партнеров «Райффайзенбанка» к автоматизированной системе РКО для кэптивных банков

«Райффайзенбанк» в сотрудничестве с компанией «Синимекс» завершил проект по автоматизации бизнес-процессов работы с кэптивными банками в части расчетно-кассового обслуживания физических лиц. По итогам проекта к разработанной системе РКО для кэптивных банков были последовательно подключены «Фольксваген Банк РУС», «БМВ Банк» и «Мерседес-Бенц Банк Рус».

Кэптивные банки, предоставляющие услуги автокредитования, не имеют лицензии на осуществление операций расчетно-кассового обслуживания физических лиц и поэтому передают открытие текущих счетов и расчетно-кассовое обслуживание своих клиентов на аутсорсинг в универсальные банки.

По условиям заключенного «Райффайзенбанком» договора на предоставление аутсорсинговых услуг РКО клиентам кэптивных банков-партнеров, рабочей группе проекта необходимо было обеспечить соблюдение определенных жестких требований к производительности системы и высокой скорости обработки различных видов поступающих запросов. Обеспечение выполнения того или иного процесса, согласно требованиям SLA, должно составлять не более 30 минут, в течение которых кэптивному банку должен быть подготовлен автоматизированный ответ о результатах выполнения запроса (одобрено/отказ).

В рамках проекта специалисты «Синимекс» осуществили разработку и внедрение автоматизированной системы РКО для кэптивных банков на платформе IBM BPM и обеспечили подключение банков-партнеров в соответствии с заданными требованиями к производительности системы и скорости обработки заявок.

По словам Максима Матреничева, заместителя директора по работе с ключевыми клиентами и партнерами компании «Синимекс», комплекс проведенных работ включал автоматизацию следующих процессов: открытие нового счета для клиента; авторизация текущего счета под кэптивный банк; зачисление средств на счет; cписание средств со счета в пользу автосалона, страховой компании; cписание средств со счета в пользу кэптивного банка (погашение кредита); запрос баланса счетов клиентов; реализация интерфейса пользователя для сотрудников Райффайзенбанка для отслеживания выполнения процессов, подготовки отчетов и др.

«Разработанное в сотрудничестве с компанией «Синимекс» и внедренное в нашем банке решение обеспечивает высокую оперативность процессов обработки поступающих от клиентов запросов и способствует более высокой эффективности управления процессами принятия решений по рассмотрению кредитных заявок», - сказал Дамьен Леклер, начальник управления развития отношений с обеспеченными клиентами и некредитных продуктов «Райффайзенбанка». - «Ранее подобного решения в банке не было, и по итогам предварительно проведенного анализа предлагаемого рынком ПО мы остановили свой выбор на программной платформе IBM BPM, оптимально отвечающей нашим требованиям с точки зрения надежности, производительности и масштабируемости.

Подключение кэптивных банков предоставляет «Райффайзенбанку» дополнительные возможности по расширению клиентской базы физических лиц с высоким уровнем доходов и положительной кредитной историей за счет приёма на обслуживание клиентов кэптивных банков-партнеров. Кроме того, это позволяет предоставлять дополнительные услуги РКО, что в конечном итоге способствует увеличению прибыли банка. Автоматизированная система требует минимального количества персонала и трудозатрат, в настоящее время в операционной поддержке системы со стороны «Райффайзенбанка» задействовано не более трех сотрудников. Решение успешно прошло этапы тестирования и находится в промышленной эксплуатации. Специалисты «Синимекс» осуществляют техническую поддержку и дальнейшее развитие системы.