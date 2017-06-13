Visa реализует безналичные способы оплаты для болельщиков на Кубке Конфедераций FIFA 2017

Visa предоставит футбольным болельщикам на Кубке Конфедераций FIFA 2017 современные платежные сервисы. В местах проведения спортивных мероприятий Visa разместит 1600 платежных терминалов, а также обеспечит прием безналичных платежей в 120 передвижных точках продаж еды и напитков. Стадионы, на которых пройдут матчи FIFA, будут оснащены самыми инновационными платежными технологиями, зрители смогут полностью отказаться от наличных в пользу более безопасных и надежных способов оплаты.

Чтобы футбольные болельщики не тратили время в очередях за едой и напитками, Visa предложит спортивным фанатам различные способы оплаты, которые позволят не отвлекаться надолго от игры на поле. Это включает в себя выпущенные специально к соревнованиям предоплаченные карты Visa ограниченной серии, которые можно будет пополнить в бесконтактных банкоматах Альфа-Банка на всех стадионах; бесконтактные кредитные или дебетовые карты Visa; мобильные платежные услуги на основе технологии NFC.

В рамках сотрудничества с Альфа-Банком, Visa представит платежный браслет на основе технологии NFC, который можно будет приобрести на стендах обслуживания клиентов Visa на стадионах по цене 1000 руб. Доступную на браслете сумму можно пополнить с помощью кредитной или дебетовой карты. Гости Visa и Альфа-Банка также первыми смогут воспользоваться платежным кольцом на мероприятии FIFA. Кольцо привязано к предоплаченной карте и имеет встроенную антенну для поддержки технологии NFC, благодаря чему расплачиваться им можно везде, где принимаются бесконтактные платежи.

«Как официальный партнер Кубка Конфедераций FIFA 2017 в категории платежных услуг, мы рады предоставить болельщикам самые инновационные способы оплаты, – отметила Екатерина Петелина, генеральный директор компании Visa в России. – Любители футбола приходят на стадионы, чтобы насладиться игрой, им совсем не интересно терять время на расчеты наличными и поиск суммы «без сдачи». Уверена, гости Кубка Конфедераций FIFA 2017 оценят возможности, которые им предлагает Visa, - совершать оплату быстро и удобно, не отвлекаясь от футбольного поля».