Международная конференция «Безопасность платежей» #PAYMENTSECURITY 2017 состоится в конце июня

В Санкт-Петербурге 29 и 30 июня 2017 года пройдет конференция #PAYMENTSECURITY 2017, которая пройдет при поддержке Совета PCI SSC и НСПК, оператора платежной системы «Мир». В конференции примет участие Джерем Кинг (Jeremy King), международный директор совета PCI SSC, Владимир Комлев, генеральный директора НСПК.

Конференция #PAYMENTSECURITY 2017 представляет собой отраслевое мероприятие, где финтех и информационная безопасность всесторонне представлены на одной площадке. В рамках конференции «Безопасность платежей» будет представлен качественный контент, тщательно отобранный программным комитетом.

Международная конференция «Безопасность платежей» – это два дня докладов, мастер-классов и общения. На конференции будут обсуждаться такие темы как финтех и новые технологии платежной индустрии, Blockchain, Big data (emerging fintech); защита платежных систем, информационная безопасность, SOC, SECaaS (defensive security); взлом платежных систем – взгляд со стороны нападающего, White hat, Ethical hacking, Pentest (offensive security); борьба с мошенничеством, fraud-мониторинг, расследования и охрана правопорядка (forensics and law enforcement), а также регулирование отрасли, управление соответствием стандартам и законам – обновления стандартов и рекомендаций Совета PCI SSC, новая программа защиты данных в ПС «Мир», 54-ФЗ, онлайн-кассы и другие изменения в регулировании платежной индустрии (compliance).

Сегодня деньги практически потеряли свое материальное воплощение и превратились в информацию. Сбережения современного человека – это строка в базе данных его банка. Все шире становится применение криптовалют, обеспеченных не золотом или обязательствами, а доверием к криптографической системе. В вагоне-ресторане или в зале аэропорта уже редко можно встретить карманника, зато можно нечаянно услышать разговор кардеров, скупающих на биржах ворованные данные или обсуждающих новую схему вывода денег через чужие телефонные номера и взломанные аккаунты. Поэтому финансовая безопасность и безопасность информационная – сегодня понятия весьма близкие.

Информационная безопасность также меняется. Скорость трансформации современных технологий и глубина их проникновения в современную жизнь не оставляют шансов на применение запретительных, тормозящих мер. Напротив, эксперты в области безопасности должны научить бизнес быть смелым, эффективно управляя информационными рисками.

Свое участие уже подтвердили: международный директор Совета PCI SSC Джереми Кинг, генеральный директор НСПК Владимир Комлев, начальник управления безопасности НСПК Василий Окулесский, эксперты по информационной безопасности Алексей Лукацкий, Евгений Царев, Андрей Прозоров, Мона Архипова, Рустэм Хайретдинов. Специалисты по тестированию на проникновение проведут мастер-классы по взлому и защите информационных систем. Представители платежных компаний поделятся опытом защиты платёжных сервисов. Перечень докладов продолжает пополняться.

На площадке конференции в отдельном зале пройдет авторский обучающий семинар PCI DSS Training от QSA-компании Deiteriy.

Участие в конференции бесплатное для представителей платежной индустрии: банков, платежных сервисов, магазинов, ресторанов, отелей, предприятий электронной коммерции, регуляторов отрасли, а также производителей платежных решений и членов НП АБИСС.

Для участия в конференции необходима регистрация на сайте http://paymentsecurity.ru/. Здесь же доступна полная программа конференции.