Заёмщики отказываются от оплаты через терминалы в пользу онлайн-инструментов
Компания «Домашние деньги» проанализировала, какие наиболее популярные инструменты погашения задолженности используют заемщики МФО в целом на рынке и какие изменения произошли за 5 лет. Статистика показала, что уменьшается доля терминалов от общего количества платежей — за 5 лет падение достигло 84%, за годовой период — 33%, сообщили CNews в «Домашних деньгах».
В первую очередь, данная тенденция связана с общим сокращением количества терминалов, а также с ростом популярности более мобильного инструмента, такого как онлайн-оплата. За 5 лет популярность последнего инструмента выросла в 30 раз, а за последний год — в 2 раза, указали в компании. По прогнозам, по итогам года доля онлайн-платежей достигнет 35%, а уж через год — 50%.
«Постепенно мы видим сокращение доли платежей наличными в офисах микрофинансовых организаций — по статистике, данным инструментом пользуются более старшее поколение от 55 лет, так как для них данный вид оплаты наиболее привычный», — отметили в «Домашних деньгах».
|Источник поступления платежа
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Оплата через терминалы (в том числе Qiwi)
|83%
|80%
|76%
|60%
|45%
|Оплата наличными в офисе
|14%
|12%
|10%
|9%
|8%
|Оплата онлайн (в том числе с использованием банковской карты и специализированных платежных систем)
|0,2%
|1,6%
|4,3%
|15,5%
|30,7%
|Оплата наличными через сети магазинов «Билайн», МТС, «Евросеть», «Связной»
|1,8%
|5,6%
|7,5%
|8,9%
|10%
|Другое
|1%
|0,8%
|2,2%
|6,6%
|6,3%
Источник: «Домашние деньги»
Рост оплаты наличными через сети магазинов до 10% на текущий момент связан с расширением географии офисов мобильных операторов. Кроме того, для многих заемщиков данный способ оплаты остается наиболее понятным инструментом, наравне с оплатой наличными в офисах или через терминал, пояснили в компании.