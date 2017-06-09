Заёмщики отказываются от оплаты через терминалы в пользу онлайн-инструментов

Компания «Домашние деньги» проанализировала, какие наиболее популярные инструменты погашения задолженности используют заемщики МФО в целом на рынке и какие изменения произошли за 5 лет. Статистика показала, что уменьшается доля терминалов от общего количества платежей — за 5 лет падение достигло 84%, за годовой период — 33%, сообщили CNews в «Домашних деньгах».

В первую очередь, данная тенденция связана с общим сокращением количества терминалов, а также с ростом популярности более мобильного инструмента, такого как онлайн-оплата. За 5 лет популярность последнего инструмента выросла в 30 раз, а за последний год — в 2 раза, указали в компании. По прогнозам, по итогам года доля онлайн-платежей достигнет 35%, а уж через год — 50%.

«Постепенно мы видим сокращение доли платежей наличными в офисах микрофинансовых организаций — по статистике, данным инструментом пользуются более старшее поколение от 55 лет, так как для них данный вид оплаты наиболее привычный», — отметили в «Домашних деньгах».

Источник поступления платежа 2013 2014 2015 2016 2017 Оплата через терминалы (в том числе Qiwi) 83% 80% 76% 60% 45% Оплата наличными в офисе 14% 12% 10% 9% 8% Оплата онлайн (в том числе с использованием банковской карты и специализированных платежных систем) 0,2% 1,6% 4,3% 15,5% 30,7% Оплата наличными через сети магазинов «Билайн», МТС, «Евросеть», «Связной» 1,8% 5,6% 7,5% 8,9% 10% Другое 1% 0,8% 2,2% 6,6% 6,3%

Источник: «Домашние деньги»

Рост оплаты наличными через сети магазинов до 10% на текущий момент связан с расширением географии офисов мобильных операторов. Кроме того, для многих заемщиков данный способ оплаты остается наиболее понятным инструментом, наравне с оплатой наличными в офисах или через терминал, пояснили в компании.