«Ренессанс Кредит» повысил защиту от кредитного мошенничества за счет сервиса БКИ «Эквифакс»

«Ренессанс Кредит», игрок рынка потребительского кредитования в России, объявил о начале интеграции в свою систему обработки кредитных заявок сервиса FPS.Bio, разработанного БКИ «Эквифакс».

Как рассказали CNews в банке «Ренессанс Кредит», основная задача сервиса заключается в выявлении признаков мошеннических действий, таких как умышленное искажение данных в кредитной заявке, использование поддельных документов, обращения от неблагонадежных лиц и подача кредитных заявок без участия заемщиков.

В основе сервиса лежит существующий продукт по противодействию кредитному мошенничеству — FPS (Fraud Prevention Service), усиленный функциями анализа данных клиентов. Система автоматически обрабатывает все полученные данные и возвращает выходной вектор коэффициентов, который позволяет принимать решение об одобрении кредита или отказе по кредитной заявке.

«Внедрение FPS.Bio позволяет нам получать расширенную информацию обо всех подозрительных кредитных заявках и обеспечивает защиту от мошенничества на новом высокотехнологичном уровне, — рассказал Сергей Афанасьев, исполнительный директор, начальник управления расследования мошенничества «Ренессанс Кредит». — Мошенничество сейчас особенно активно практикуется в сегментах POS-кредитования мобильной связи и бытовой техники. Использование новой системы помогает снизить риски мошенничества в этих сегментах в несколько раз. Кроме того, эта система создает дополнительную защиту от мошенничества в наших традиционных каналах продаж — банковских офисах, через которые выдаются кредиты наличными и кредитные карты».

«Мы рады, что разработанная нами система находит самое широкое применение среди организаций финансового сектора, помогая повысить уровень контроля над рисками и обеспечивая защиту от противоправных действий, — отметил Олег Лагуткин, генеральный директор «Эквифакс Кредит Сервисиз». — На текущий момент наша система автоматически способна выявлять более 70% мошеннических кредитных заявок, а в будущем, благодаря её постоянному совершенствованию, мы планируем увеличить данный показатель. Благодаря используемым передовым технологиям анализа и обработки самых разнообразных данных наши продукты располагают широким набором инструментов, что открывает новые возможности для развития бизнеса наших клиентов».