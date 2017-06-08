Нижневартовский городской банк «Ермак» использует Parallels RAS для приема коммунальных платежей

Компания Parallels и российский ИТ-интегратор IBS внедрили на базе нижневартовского городского банка «Ермак» систему виртуализации приложений и рабочих столов Parallels Remote Application Server (RAS). Данное решение используется банком для локальной системы «Город» и обеспечивает прием коммунальных платежей, сообщили CNews в Parallels.

Как отмечается, Parallels Remote Application Server представляет собой систему виртуализации приложений и рабочих столов. Она позволяет корпоративным пользователям организовать удалённый доступ к серверной инфраструктуре, Windows-приложениям и рабочим столам с любого устройства.

«Мы считаем Россию одним из ключевых для нас рынков. Не секрет, что в условиях борьбы за эффективность бизнес внимательно следит за операционными затратами. Parallels RAS позволяет нашим пользователям получить удобное программное решение и сэкономить до 60% на его поддержке и эксплуатации», — заявил Яков Зубарев, президент Parallels.

«Мы используем Parallels Remote Application Server достаточно давно. Опыт — положительный. Со своей стороны хочется подчеркнуть его надежность, простоту и удобство», — отметил Виктор Иноземцев, руководитель направления ИТ нижневартовского городского банка «Ермак».