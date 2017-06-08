Банк «Открытие» запустил новое мобильное приложение «Открытие. Переводы»

Банк «Открытие» запустил новое мобильное приложение для быстрых переводов между картами любых российских банков. Об этом CNews сообщили в «Открытии».

Как отмечается, приложение «Открытие. Переводы» ориентировано, в первую очередь, на тех, кто еще не стал клиентом банка «Открытие», и позволяет выполнять регулярные переводы с карты на карту, а также отправлять деньги по номеру телефона друзьям и близким, зарегистрированным в приложении.

При первом запуске в приложении необходимо указать свой номер телефона и email для получения квитанций, а также установить короткий код для быстрого входа или активировать доступ по отпечатку пальцев (TouchID).

В приложении пользователи могут отсканировать карту для быстрого ввода реквизитов и после выполнения перевода сохранить ее в своем профиле для удобства повторных операций. Также в приложении доступна история всех отправленных и полученных средств, и по каждому переводу можно посмотреть детальную информацию, повторить перевод или вернуть деньги обратно отправителю буквально в один клик, рассказали в банке.

«Мы стараемся создавать удобные и технологичные сервисы не только для наших клиентов, но и для владельцев карт других банков, которые активно пользуются финансовыми сервисами, — отметил Виктор Яковлев, исполнительный директор по диджитал и диджитал-маркетингу банка «Открытие». — Мы уверены, что пользователи оценят удобство нового приложения и будут регулярно использовать его для выполнения переводов друзьям и близким».

Владельцы карт банка «Открытие» могут без комиссии осуществлять переводы между своими картами, пополнять кредитные карты или отправлять деньги друг другу. При проведении переводов с использованием карт других банков комиссия составит 1,5%, минимум 50 руб.