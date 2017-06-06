«Динамика» — новосибирская компания, специализирующаяся в области информационных технологий для банков — объявила о том, что в системе «Dynamika — Единое окно» появилась платформа для создания мета-операций. Как сообщили CNews в «Динамике», разработка позволяет автоматические транслировать метаданные операций АБС в «Единое окно».

Теперь, если на каком-то этапе бизнес-процесса необходимо вызвать в системе «Dynamika — Единое окно» операцию из исходной АБС (например, заявление на досрочное погашение), достаточно указать в платформе ссылку на эту операцию, и система автоматически распознает её метаданные, воспроизведя внешний вид и поведение.

По словам представителей «Динамики», наличие платформы ускоряет развитие функциональных возможностей «Единого окна» в десятки раз. Теперь разработчики сконцентрированы только на написании уникальных операций, не имеющих аналогов в других АБС.



Операция на досрочное погашение из российской АБС

Весь интеллектуальных багаж наработок, сделанных банком в системах-источниках, транслируется в «Единое окно» в полном объеме платформой мета-операций.



Операция в системе «Dynamika — Единое окно»

«Если ранее на разработку новой операции в “Едином окне” уходило от 3 до 10 рабочих дней, то благодаря платформе добавление аналогичной операции в “Единое окно” занимает несколько часов. Кроме того, платформа мета-операций позволяет вносить свои собственные расширения, например, прикрепить скан-копии бумажного заявления, — рассказал директор компании «Динамика» Олег Бессонов. — Поскольку данная платформа поддерживает большинство российский АБС, она может быть полезна большинству российских банков».