«Русский Стандарт» обновил «Мобильный банк» для iOS

«Русский Стандарт» выпустил новый релиз «Мобильного банка» для iOS. В обновленной версии приложения появились функции, которые призваны сделать работу в «Мобильном банке» еще проще. Новые возможности были реализованы по просьбам активных пользователей мобильного приложения, сообщили CNews в банке «Русский Стандарт».

Так, клиенты могут добавить в свой «Мобильный банк» карты других банков и пополнить с них карты банка «Русский Стандарт». Таким образом, все банковские карты будут доступны в одном приложении. При этом «Русский Стандарт» не взимает комиссию за пополнение своих карт с карт сторонних эмитентов.

Еще одно нововведение — в «Мобильном банке» «Русского Стандарта» появился раздел «Чат». Теперь получить ответ на интересующий вопрос по любым банковским продуктам стало проще и быстрее, достаточно перейти в чат и начать онлайн-переписку с сотрудником банка. При необходимости в чат можно направить фотографию или скриншот, рассказали в «Русском Стандарте».

Кроме того, появились фильтры для выписки и истории заявок, то есть, посмотреть все операции по счету теперь можно за выбранный период времени, не изучать все операции целиком.

Теперь клиентам банка «Русский Стандарт» можно переводить деньги, зная только номер счета получателя, без необходимости вводить остальные банковские реквизиты. Кроме того, добавлена функция быстрой оплаты оставшейся суммы для реализации льготного периода и минимального платежа по картам и для очередного платежа по кредитам. Сделать это можно в закладке «Информация» по карте/счету, где появилась кнопка «Оплатить»: сумма платежа при операции проставляется автоматически.

В разделе «На карте» появился поиск с возможностью распознавания офисов, банкоматов, терминалов по адресу и названию. Также для офисов и банкоматов добавлен фильтр по режиму работы (сейчас/в выходные), а на экране выбранного офиса добавлен список услуг, оказываемых в нем.

Оценить все новые функции можно, скачав обновленную версию «Мобильного банка» «Русского Стандарта» для iOS в App Store.