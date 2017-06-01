Модульбанк интегрировался с «Контур.Экстерном»

Клиентам Модульбанка, которые сдают отчетность через систему «Контур.Экстерн» от компании «СКБ Контур», стало проще платить налоги. Все данные теперь автоматически заполняются в личном кабинете банка, сообщили CNews в «СКБ Контур».

Обычно для уплаты налогов компании нужно грамотно сформировать платежное поручение и затем внести оплату со своего расчетного счета. При этом государство может менять данные для платежных поручений по нескольку раз в год.

Теперь при работе в «Контур.Экстерне» клиенту Модульбанка не нужно самостоятельно формировать платежное поручение для загрузки в интернет-банк или заполнять форму платежки вручную. А значит, нет риска допустить ошибку в цифрах.

Достаточно указать расчетный счет в форме уплаты налогов, выбрать отделение банка по БИК или названию и перейти для оплаты в личный кабинет интернет-банка. После того как клиент авторизуется в личном кабинете, заполненная платежка с актуальными банковскими реквизитами (ИФНС) сформируется автоматически, пояснили в компании.

Если пользователь не является клиентом Модульбанка, он может отправить заявку на открытие расчетного счета прямо из «Контур.Экстерна» или с сайта системы, не посещая отделение банка.