Сбербанк разработал эквайринговое решение для партнёров на базе Android Pay

Сбербанк разработал на базе платёжного сервиса Android Pay эквайринговое решение для компаний, у которых есть мобильные приложения. Об этом CNews сообщили в Сбербанке.

Решение позволяет клиентам таких компаний использовать при оплате продуктов и услуг сервис Android Pay. При этом способе оплаты клиентам не приходится вводить данные своих карт в приложениях. Тем самым партнёры Сбербанка экономят время своих клиентов и делают процесс покупки более комфортным.

«Современные способы оплаты должны быть простыми, удобными и безопасными, и всё это сочетает в себе такой платёжный инструмент, как Android Pay. Мы надеемся, что наши партнёры по достоинству оценят новый способ оплаты», — отметила Светлана Кирсанова, старший управляющий директор Сбербанка.

Одними из первых этот способ оплаты в своих мобильных приложениях реализовали партнёры Сбербанка Delivery Club (сервис по доставке еды) и «Киноход» (сервис по покупке билетов в кинотеатры).

При оплате через Android Pay номер карты никуда не передаётся: вместо него используется виртуальный счёт. Платёжные данные защищены даже при потере телефона: с помощью сервиса «Удалённое управление Android» устройство можно заблокировать, установить на него пароль или удалить с него всю личную информацию.