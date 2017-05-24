«РТ-Информ» и Банк России договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Компания «РТ-Информ» (Центр компетенции по информационным технологиям госкорпорации «Ростех») и Центральный банк Российской Федерации в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2017) подписали соглашение о сотрудничестве в вопросах обеспечения информационной безопасности. Об этом CNews сообщили в «РТ-Информ».

Целью подписанного соглашения является организация взаимодействия сторон, направленного на предупреждение, выявление и создание условий для пресечения правонарушений на финансовом рынке России, в национальной платежной системе, в информационной инфраструктуре организаций «Ростеха» и повышение уровня информационной безопасности. Свои подписи под документом поставили генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов и начальник Главного управления безопасности и защиты информации Банка России Сергей Петрищев.

«Мы высоко оцениваем работу Банка России, в частности, Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) по своевременному информированию профессионального сообщества о киберугрозах, и те рекомендации, которые он вырабатывает, — заявил генеральный директор «РТ-Информ» Камиль Газизов. — Объединение усилий позволит противостоять кибератакам путем взаимного информирования об основных типах и механизмах их реализации, успешных методах противодействия подобного рода атакам».