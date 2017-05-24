«Портал Собраний» для электронного голосования включен в реестр российского ПО

Программное обеспечение «Портал Собраний» включено в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (приказ Минкомсвязи России от 15.05.2017 №234, приложение 1, №пп.13, реестровый № 3541). Об этом CNews сообщили в ВТБ.

«Портал Собраний» разработан компанией «ВТБ Регистратор», зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности (свидетельство о государственной регистрации № 2016661482 выдано 11.10.2016) и включает в себя сервисы «Личный кабинет акционера (пайщика)» и «Электронное голосование». В конце 2016 г. «ВТБ Регистратор» интегрировал сервис «Электронное голосование» в мобильное приложение «Акционер ВТБ» (для пользователей систем iOS и Android).

Презентация «Портала» на годовом общем собрании акционеров банка ВТБ в 2016 г. получила много положительных оценок. На внеочередных собраниях банка, проведенных в декабре 2016 г., около 70% принявших участие в собраниях акционеров выбрали электронный способ голосования в системе «Портал Собраний».

26 апреля 2017 г. проведено первое в России годовое собрание акционеров с использованием электронного голосования. Разработанное регистратором программное обеспечение позволило акционерам банка ВТБ голосовать как в период подготовки, так и во время проведения собрания в режиме онлайн, используя сайт «ВТБ Регистратор», мобильное приложение «Акционер ВТБ» или терминалы для голосования. Возможностями нового программного обеспечения воспользовались 54% принявших участие в собрании акционеров, в том числе и мажоритарный акционер банка — Росимущество.

Программное обеспечение, разработанное регистратором банка, позволяет голосовать всем акционерам, независимо от места учета акций, еще до предоставления информации о них регистратору. Для идентификации в системе достаточно зарегистрироваться на сайте «ВТБ Регистратор» или использовать свою учетную запись на портале государственных услуг (ЕСИА).

По информации ВТБ, благодаря своей многофункциональности новое ПО применимо не только на собраниях акционеров. Весной 2017 г. при избрании Консультационного совета акционеров банка ВТБ сервисом «Электронного голосования» воспользовались более 60% акционеров, принявших участие в голосовании.