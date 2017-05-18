Intersoft Lab внедрила в «Русском Стандарте» мобильное приложение для удаленного бюджетного контроля
Компания Intersoft Lab внедрила для банка «Русский Стандарт» мобильную версию приложения «Бюджет хозяйственных расходов» для поддержки удаленного бюджетного контроля. Приложение сделает работу менеджеров более комфортной — с его помощью непосредственно со смартфона или планшета можно в любой момент времени, из любой точки мира получить доступ к актуальной информации о платежах, требующих согласования, обоснованно принимать решения в отношении расходования средств в любом подразделении банка, минимизировать риски, связанные с задержкой исполнения важных платежей, сообщили CNews в Intersoft Lab.
Банк «Русский Стандарт» с 2005 г. использует приложение «Бюджет хозяйственных расходов» от Intersoft Lab для автоматизации контроля и учета исполнения административно-хозяйственных бюджетов. Система охватывает бюджеты расходов более чем 150 подразделений территориальной сети банка: от Архангельска до Сочи, от Калининграда до Владивостока. Сегодня для того, чтобы менеджеры кредитной организации могли быстро решать срочные вопросы, связанные с расходованием хозяйственных средств, приложение пополнилось механизмами мобильного контроля.
В современном мире удаленный контроль расходов необходим для продуктивной работы банка. Мобильный клиент приложения «Бюджет хозяйственных расходов» работает на iOS и Android-платформах и помогает незамедлительно решать вопросы контроля исполнения бюджета. В нем предусмотрены возможности обращения к документам, обосновывающим платеж, автоматические проверки прохождения платежа по бюджету или сверхбюджета, просмотр полученных виз и согласований, функции акцепта или отказа от платежа и проч.
Мобильный компонент повышает эргономику автоматизированной системы хозяйственного бюджетирования, эксплуатируемой в банковском учреждении, отметили в Intersoft Lab.