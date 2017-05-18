Банк «Союз» начал использовать скоринг «Объединенного Кредитного Бюро»

Банк «Союз» будет оценивать потенциальных заемщиков с помощью сервиса «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ). Перед принятием решения о подключении банк провел успешное тестирование сервиса, сообщили CNews в «Союзе».

«Скоринг Бюро» — аналитический инструмент для оценки благонадёжности заёмщика на основании данных из его кредитной истории. Значение выдается в виде скорингового балла, который отражает вероятность дефолта заёмщика в течение последующих 12 месяцев по любому из его кредитов. При построении скоринговой модели используется метод логистической регрессии. Набор предсказательных переменных в модели носит исключительно поведенческий характер, то есть содержит только информацию из кредитной истории заёмщика.

При расчете «Скоринга Бюро» используются данные из 260 млн кредитных историй, хранящихся в базе ОКБ. Доля информативных ответов (хит-рейт) при запросах в ОКБ превышает 96%, что гарантирует высокую точность скоринговой карты ОКБ.

Банк «Союз» планирует использовать «Скоринг Бюро» в рамках комплексной системы управления рисками в сегменте розничного кредитования.

Директор по рискам — член Правления банка «Союз» Борис Земсков отметил: «Сегодня одной из важных задач для нас является расширение набора инструментов, позволяющих более обоснованно принимать решения по розничным кредитным заявкам. Результаты тестирования показали, что использование скоринга ОКБ существенно повышает “разделяющую способность” правил оценки уровня риска потенциальных клиентов, позволяет увеличить процент одобрений и предложить кредитоспособным клиентам выгодные условия кредитования, сохранив при этом качество розничного портфеля банка».

Заместитель генерального директора ОКБ Николай Мясников со своей стороны подчеркнул: «“Скоринг Бюро” отвечает наиболее актуальным задачам кредитных организаций, планирующих наращивание кредитного портфеля, в том числе и за счет кредитования новых клиентов. Ценность сервиса проверяется ретро-тестированием, а его эффективность заметна уже с первого месяца подключения. “Скоринг” будет полезен как при использовании в рамках комплексных систем по управлению рисками банков, так и в качестве самостоятельной модели».