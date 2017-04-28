«Мультикарта» объединила уже порядка 200 банкоматов ВТБ24 посредством виртуальной сети связи от ТТК

Компания «Транстелеком», российский оператор связи, развивает сотрудничество с «Мультикартой» — российской процессинговой компанией, входящей в группу ВТБ. Порядка 200 банкоматов банка ВТБ24 уже подключено к внутренней корпоративной сети IP VPN, созданной «Транстелекомом». В дальнейшем планируется подключение еще не менее 500 банкоматов, сообщили CNews в ТТК.

Виртуальная корпоративная сеть IP VPN, построенная для «Мультикарты» компанией «Транстелеком», предназначена для объединения банкоматов ВТБ24, оперативного обмена данными по принципу «каждый с каждым» и гарантирует высокую степень защиты данных о транзакциях, которые обрабатывают процессинговые центры «Мультикарта» в Москве и Санкт-Петербурге, отметили в компании.

Сегодня в сеть включены устройства в Ленинградской Ярославской Владимирской, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Самарской, Тамбовской областях, республике Карелия, Краснодарском и Хабаровском крае.