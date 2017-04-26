«Ростелеком» организовал доступ к услуге VPN для внутренней корпоративной сети ВТБ24

«Ростелеком» объявил о том, что по итогам проведения открытого конкурса ВТБ24 предоставил доступ к виртуальной частной сети (VPN) подразделениям банка по всей России. Контракт заключен сроком на три года.

В 2016 году Макрорегиональный филиал «Центр» «Ростелекома» выиграл конкурс на предоставление выделенного доступа в интернет на основе сети передачи данных, мониторинга трафика и защиты от DDoS-атак. Оператор смог предложить эксклюзивные технические и коммерческие условия и стать поставщиком 70% основных VPN каналов для отделений ВТБ24, построив собственную волоконно-оптическую линию связи в большей части офисов Банка. В настоящий момент сеть полностью построена.

«VPN-сети компании «Ростелеком» сертифицированы по самым высоким отечественным и международным стандартам безопасности. По показателю надежности хранения и передачи данных мы являемся лидерами в стране, - сказал вице-президент «Ростелекома» Александр Абрамков. - Комплексные решения на базе каналов «Ростелекома» помогают обеспечивать информационную безопасность и защищать от внешних негативных факторов ИТ-структуру коммерческих предприятий и крупнейших финансовых структур страны».

«Одним из ключевых приоритетов работы нашего банка является безопасность хранения и использования информации, в первую очередь, клиентских данных, – сказал член правления, директор департамента банковских и информационных технологий ВТБ24 Сергей Русанов. – Защита должна вестись круглосуточно с использованием соответствующих программных и аппаратных средств. Компания «Ростелеком» по итогам проведенных конкурсов предложила наиболее привлекательное с точки зрения функциональности и стоимости технологическое решение, которое уже успешно зарекомендовало себя в условиях промышленной эксплуатации».

Услуга организации сети VPN – эффективный инструмент для создания единого информационного пространства компании. Основная идея виртуальных частных сетей (или VPN – Virtual Private Network) – это создание единой виртуальной сети организации, без строительства дорогостоящих магистральных сетей, сетей доступа и их обслуживания. Услуга аренды VPN сервера позволяет организовать корпоративную локальную сеть или создать VPN-сеть федерального или международного масштаба, объединив офисы компании-заказчика в одну сетевую инфраструктуру.